Mahnomen Burger Hut

U.S. Rep. Collin Peterson

Parade Led by White Earth Veterans Honor Guard

Antique Tractors

Mahnomen Ambulance

Boys and Girls Club of Mahnomen

MN Rep. Steve Green

Steve Green Supporters

WE Veterans

Sheriff Doug Krier

Mahnomen Fire Department

Boys and Girls Club of Mahnomen

WE PD Sweet Treats

Bagosendaan Youth Riders at the end of the Parade